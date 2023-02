OnePlus Deelt Beelden Van OnePlus 11 Concept Met Lichtgevende Achterkant

OnePlus is van plan om tijdens de Mobile World Congress later deze maand de OnePlus 11 Concept te tonen. Deze variant heeft een feature dat lijkt te zijn geïnspireerd door de Nothing Phone (1). Aan de achterkant van de OnePlus 11 Concept zien we namelijk opvallende LED-verlichting.

OnePlus heeft twee afbeeldingen gedeeld waarop een gedeelte van de OnePlus 11 Concept te zien is. OnePlus heeft de achterkant van de smartphone voorzien van ijzig blauwe leidingen, die achter het glas van de behuizing zijn geplaatst. Deze LED-verlichting doet direct denken aan de Nothing Phone (1). We verwachten dan ook dat deze verlichting dezelfde werking heeft als de verlichting van de Nothing Phone (1), waarbij de LED’s geactiveerd worden bij inkomende berichten en meldingen.

De officiële introductie van de OnePlus 11 Concept zal op 27 februari plaatsvinden. Na de introductie zetten wij alle details over de smartphone op een rijtje.

via [droidapp]