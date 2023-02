“Samsung Galaxy Z Flip 5 Krijgt Groter Coverscherm”

Volgens de laatste berichten is Samsung van plan om de Galaxy Z Flip 5 uit te rusten met een groter coverscherm dan zijn voorganger. Het scherm zou zelfs groter zijn dan het coverscherm op de Oppo Find N2 Flip. De introductie van de Galaxy Z Flip 5 zal deze zomer plaatsvinden.

De Galaxy Z Flip 4 beschikt over een langwerpig vouwbaar scherm, maar heeft aan de buitenkant van de behuizing nog een tweede scherm. Dit coverscherm is 1,96-inch groot en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het lezen van notificaties of als viewfinder voor de camera. De mogelijkheden zijn vanwege het formaat van het scherm echter beperkt.

Tech-lekker Ice Universe schrijft op Twitter dat de Galaxy Z Flip 5 een veel groter coverscherm krijgt. Precieze afmetingen heeft de bron niet gegeven, maar het scherm zou groter zijn dan het 3,26-inch scherm op de Oppo Find N2 Flip. Naast een groter scherm verwachten we dat Samsung ook softwareverbeteringen doorvoert die het coverscherm meer functionaliteit geeft.

Een exacte releasedatum van de Galaxy Z Flip 5 hebben we nog niet, maar de lancering zal waarschijnlijk ergens in augustus plaatsvinden. De Galaxy Z Flip 4 werd namelijk ook in augustus gelanceerd.

via [AW]