Review AGM H6: Robuuste Smartphone In Dun Jasje

Er zijn verschillende fabrikanten die robuuste smartphones op de markt brengen. Deze zogeheten “rugged” smartphones zijn doorgaans uitgerust met zeer grote bumpers rondom de behuizing, waardoor rugged smartphones vaak erg groot en zwaar zijn. AGM gaat tegen deze trend in met de lancering van de AGM H6. Ben jij opzoek naar een smartphone die geschikt is voor gebruik in ruige omgevingen, maar ook compact genoeg is voor dagelijks gebruik, dan raden wij aan om verder te lezen.

Inhoud

We kijken eerst even naar de inhoud van de verpakking. De AGM H6 komt in een minimalistische kartonnen doos, met daarin de smartphone, een Quick Start Guide, een power adapter, een USB-C kabel en een aantal stickers met de naam en slogan van AGM.

Ontwerp en bouwkwaliteit

Mensen die de AGM H6 kopen doen dit voornamelijk voor de robuuste bouwkwaliteit in combinatie met de “compacte” vormgeving. Wij zetten “compact” tussen aanhalingstekens, omdat de AGM H6 nog steeds duidelijk een stuk groter is dan de gemiddelde smartphone. Voor een robuuste smartphone is de AGM H6 met een dikte van 10,75mm echter vrij dun. Ter vergelijking, de robuuste Gigaset GX4 en Cat S42 zijn 12,2 mm en 12,7 mm dik. Reguliere vlaggenschip-smartphones zijn tegenwoordig zo’n 8mm dun. De AGM H6 plaatst zich dus tussen deze twee typen toestellen in.

De AGM H6 is 171,9 mm lang en 79,6 mm breed. Met een gewicht van 240 gram weegt de AGM H6 zo’n 50 gram meer dan een reguliere smartphone. Dit komt doordat de behuizing van de AGM H6 is voorzien van een dikke robuuste bumper die de smartphone moet beschermen tegen stoten, vallen, water en stof. De AGM H6 is dus aan de grotere en zwaardere kant, maar als we de smartphone vergelijken met andere robuuste smartphones, dan is de AGM H6 toch nog vrij compact. Volgens de fabrikant zelf is de AGM H6 ongeveer 27 procent lichter en 35 procent compacter dan de gemiddelde robuuste smartphone.

De AGM H6 is op de eerste plaats een werktelefoon voor gebruik in ruige omgevingen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw of in de horeca waar de smartphone grotere kans heeft om nat te worden en op de grond te vallen. Ook is de AGM H6 ideaal om mee te nemen als je een weekend de wildernis in gaat. Om in dergelijke omgevingen te functioneren heeft de AGM H6 een IP68-, IP69K- en MIL-STD-810H-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de smartphone water-, stof- en valbestendig is. Zo moet de behuizing de smartphone beschermen tegen vallen op een harde ondergrond van een hoogte tot 1.8 meter en kun je de smartphone 30 minuten lang tot een diepte van 1.5 meter onder water houden. Ook een val in de modder of gebruik in erg stoffige omgevingen zal geen problemen veroorzaken. Daarnaast zorgt de rubberen behuizing ervoor dat je een goede grip hebt, zowel met als zonder handschoenen aan.

Aan de rechterkant van de behuizing vinden we de volumeknoppen en de powerknop. AGM heeft de vingerafdrukscanner verwerkt in deze powerknop. De vingerafdrukscanner is accuraat en werkt vlot. Bovenop de smartphone vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting die is beschermd met een rubberen klepje. Ook de USB-C aansluiting aan de onderzijde zit verstopt onder een klepje. Als laatste vinden we aan de linkerkant nog een fysieke knop die je zelf een functie kunt geven. Zo kun je met deze knop bijvoorbeeld de zaklamp activeren. Dergelijke knoppen vinden we doorgaans alleen op rugged smartphones.

Specificaties

AGM laat weten dat het formaat van robuuste smartphones de voornaamste reden is dat consumenten weer overstappen naar een reguliere smartphone. De AGM H6 moet echter compact genoeg zijn om in je broekzak te stoppen, waardoor de smartphone ook geschikt is voor dagelijks gebruik. Uiteraard is het dan wel belangrijk dat de smartphone krachtig genoeg is om dagelijkse taken uit te voeren. Daarom gaan we nu wat dieper in op de specificaties van de AGM H6.

De AGM H6 beschikt over een 6.56-inch IPS-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een HD+ resolutie en een druppelnotch voor de selfie-camera. Het is een prima scherm, maar verder niet indrukwekkend. Ook heeft dit scherm een vrij dikke rand aan de onderkant. Intern vinden we een UNISOC T606-processor met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Dat is best netjes voor een robuuste smartphone met een prijskaartje van slechts 249 euro.

De accu heeft een capaciteit van 4900 mAh en gaat behoorlijk lang mee, Ook is ondersteuning voor NFC en dualSIM. Voorop vinden we een 8MP selfie-camera en achterop een dual-camera, bestaande uit een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens voor closeup opnames. De camera reageert snel en maakt heldere foto’s. Wel missen we wat details en contrast in de foto’s die zijn gemaakt met de hoofdlens. Ook is duidelijk zichtbaar dat de macrolens een resolutie heeft van slechts 2MP. De onderstaande foto’s zijn gemaakt met de hoofdlens en de macrolens.

Heldere achtergrond Foto met lichte bokeh effect Foto met veel tegenlicht Macro foto 1 Macro foto 2 Macro foto 3

Fijn is dat de AGM H6 op een kale versie van Android 13 draait. Je hebt dus geen last van een zware Android-schil of tientallen bloatware-applicaties, waardoor je kunt genieten van de stock-Android ervaring. Dankzij deze stock-Android ervaring voelt de AGM H6 vlot aan.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De AGM H6 is een budget-smartphone met een hoop opslagruimte in een zeer stevige behuizing. Ondanks de robuuste behuizing is de AGM H6 met een dikte van 10,75mm relatief compact. Deze “dunnere” behuizing in combinatie met 256GB uitbreidbare opslagruimte en een kale versie van Android 13 maakt de AGM H6 prima geschikt voor dagelijks gebruik.

De camera reageert snel en maakt heldere foto’s op het werk, thuis en buiten, maar de fotokwaliteit komt niet in de buurt van de populairdere smartphones. Ook het scherm is niet te vergelijken met die van de meeste mid-range en high-end smartphones. Leuk is dat de AGM H6 is uitgerust met een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een fysieke knop waarmee je snel veelgebruikte handelingen kunt uitvoeren. Voor een adviesprijs van 249 euro is de AGM H6 gewoon een prima rugged smartphone.

Voordelen

– Relatief dunne robuuste behuizing

– Aantrekkelijke adviesprijs

– Smartphone reageert snel dankzij kale versie van Android 13

– Lange accuduur

Nadelen

– Zwaarder dan reguliere smartphone

– Foto’s missen contrast en zijn daardoor wat gewoontjes

De AGM H6 is onder andere verkrijgbaar op Amazon.