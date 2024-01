Samsung Teaset Galaxy Unpacked: Op 17 Januari Nederlandse Tijd

Samsung Australië heeft op X (Twitter) een tekst en teaservideo geplaatst om de aankomende Galaxy Unpacked te teasen, dat op 18 januari Australische tijd zal plaatsvinden. De teaser geeft de indruk dat Samsung extra aandacht besteed aan AI-functies.

De teaser maakt duidelijk dat het doosje dat we eerder al zagen bestaat uit dezelfde sterretjes die ook worden gebruikt om aan te tonen dat je een AI-functie gebruikt. Deze sterren veranderen vervolgens in het icoon dat AI aanduidt. Samsung lijkt dus flink in te willen zetten op kunstmatige intelligentie.

De bijbehorende tekst is als volgt: “Kijk Galaxy Unpacked op 18 januari 2024 om 5 uur ’s ochtends AEDT en wees de eerste die weet wat er nieuw is binnen Samsung Galaxy.” Aangezien AEDT tien uur voorloopt op Nederlandse tijd, zal de presentatie in Nederland al op 17 januari op 19:00 plaatsvinden. Na de de presentatie zullen wij alles over Samsung’s nieuwste producten met jullie delen.

Join Galaxy Unpacked on Jan 18th, 2024 at 5am AEDT and be the first to know what’s new in the Samsung Galaxy. #Samsung #GalaxyUnpacked #Galaxy #NewGalaxy #GalaxyAI — Samsung Australia (@SamsungAU) December 28, 2023

via [AW]