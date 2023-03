Huawei Lanceert Op 9 Mei Nieuwe Smartphones In Europa

Huawei heeft op 9 mei een evenement ingepland in de Duitse stad München. Op dit evenement zal de fabrikant verschillende high-end smartphones introduceren voor de Europese markt. Waarschijnlijk gaat het om de P60-serie en de opvouwbare Mate X3.

De uitnodiging die Huawei heeft verstuurd naar de pers vermeldt de P60-smartphones, maar spreekt ook over een ‘flagship product launch’. Vermoedelijk gaat het daarbij om de Mate X3. Dit is een opvouwbare smartphone die de concurrentie aangaat met de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Huawei introduceerde de Huawei P60 vorige week al in thuisland China. Daar zijn de nieuwe vlaggenschip-smartphones vanaf april verkrijgbaar. Ook de Mate X3 is daar al aangekondigd. Deze opvouwbare smartphone heeft zeer dunne schermranden, is slechts 11,1mm dik en weegt 240 gram.

Huawei-smartphones zijn de afgelopen jaren in Europa enorm in populariteit gedaald. De fabrikant mag door een handelsverbod van de Verenigde Staten namelijk geen smartphones meer leveren met 5G-ondersteuning en Google-diensten. Aangezien dit twee zeer belangrijk features zijn die vrijwel alle Europese consumenten op hun smartphone willen hebben, zijn Huawei-smartphones ondanks de goede hardware simpelweg niet meer aantrekkelijk.

