“Renders Tonen OnePlus Nord CE 3 Lite Van Alle Kanten”

Op het internet zijn verschillende renders opgedoken die de OnePlus Nord CE 3 Lite van alle kanten laat zien. Dezelfde bron heeft ook de specificaties en de prijs van de Nord CE 3 Lite gedeeld.

De renders zijn gedeeld door SnoopyTech en tonen de OnePlus Nord CE 3 Lite in de kleuren limoengroen en donkergrijs. De behuizing heeft platte zijkanten, waarin de aan/uit-knop en de volume-knoppen zijn geplaatst. Aan de onderkant zien we een speaker, USB C-aansluiting en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Aan de achterkant zien we het OnePlus-logo en twee camera-modules die samen drie lenzen bevatten.

Het scherm is volgens de bron 6,72-inch groot en heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Het gaat om een LCD-paneel met een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. De selfie-camera heeft een 16MP resolutie en de driedubbele rear-camera bestaat uit een 108MP hoofdlens, een macrolens en een dieptelens.

OnePlus zal de Nord CE 3 Lite op 4 april officieel introduceren. Volgens de bron krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 329 euro.

via [androidplanet]