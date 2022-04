“Google Pixel 6 Pro Krijgt Gezichtsherkenning”

Het is niet voor het eerst dat er berichten opduiken over de mogelijke komst van gezichtsherkenning op de Google Pixel 6 Pro. Volgens de laatste geruchten komt de functie in de volgende grote update naar de Pixel 6 Pro, maar niet naar de reguliere Pixel 6. Gezichtsherkenning was al aanwezig op de Pixel 4, maar sindsdien heeft Google geen smartphone meer op de markt gebracht die over een gezichtsherkenning-functie beschikt.

De website 9to5Google schrijft dat de Pixel 6 Pro via een update de mogelijkheid krijgt om de smartphone te ontgrendelen met een scan van een gezicht. Deze manier van ontgrendelen moet veiliger zijn dan een vingerafdrukscan of een cijfercode. Waarom gezichtsherkenning niet direct bij de lancering van de Pixel 6 Pro aanwezig was is onduidelijk.

Voor de gezichtsherkenning zal de Pixel 6 Pro gewoon gebruikmaken van de 11,1MP selfie-camera. Dit is opvallend, want de Pixel 4, die al bij de lancering een gezichtsherkenning-functie had, maakt hiervoor gebruik van een speciale Soli-radar. Een exacte releasedatum van gezichtsherkenning voor de Pixel 6 Pro hebben we nog niet, maar de functie zou volgens de geruchten aanwezig zijn in de volgende grote kwartaalupdate. Tot die tijd moeten gebruikers het nog doen met de vingerafdrukscanner of een pincode.

