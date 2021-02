“Eerste Specificaties Van Galaxy Z Fold 3 En Galaxy Z Flip 3 Gelekt”

Samsung zal dit jaar verschillende opvouwbare smartphones introduceren voor in de Fold-serie en Flip-serie. Via een betrouwbare bron zijn nu verschillende specificaties uitgelekt van de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Flip 3.

De website Sammobile claimt verschillende specificaties van de aankomende opvouwbare Samsung-smartphones in handen te hebben. De bron durft in ieder geval met zekerheid te zeggen dat de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Flip 3 beschikken over een Snapdragon 888-soc van Qualcomm. Ook heeft de Galaxy Z Fold 3 5G standaard 256GB opslagruimte. De Galaxy Z Flip 3 heeft standaard 128GB opslagruimte, maar naar verwachting brengt Samsung ook een duurdere variant met 256GB opslagruimte op de markt.

Beide toestellen draaien op Android 11 met de One UI 3.5-schil. Momenteel is One UI 3.0 de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil. Eerdere geruchten spreken over een selfiecamera onder het scherm van de Galaxy Z Fold 3. ETNews noemt deze camera “under-display camera (UDC)”. Daarnaast komt er mogelijk een Lite-variant van de Galaxy Z Fold, met minder krachtige hardware en een lagere adviesprijs. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 eind juni of juli officieel introduceren. Tot die tijd moeten wij genoegen nemen met de geruchten.

via [androidplanet]