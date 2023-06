“Renders Tonen Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 Van Alle Kanten”

De introductie van Samsung’s nieuwe opvouwbare smartphones komt steeds dichterbij en de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 duiken steeds vaker op in het geruchtencircuit. Dit keer zijn er renders opgedoken waarop beide smartphones duidelijk te zien zijn. De beelden geven alvast een hoop details weg.

De renders zijn gedeeld door MySmartPrice en tonen onder andere dat de Galaxy Z Flip 5 een veel groter coverscherm krijgt. Het formaat van het coverscherm is bijna gelijk aan die van de onlangs aangekondigde Motorola Razr 40 Ultra. Er is echter wel een groot verschil in ontwerp. Zo heeft het coverscherm van Motorola’s opvouwbare smartphone ronde uitsparingen voor de selfie-camera, terwijl het 3,4-inch scherm van de Galaxy Z Flip 5 onder de camera door buigt.

Het nieuwe coverscherm is een flinke upgrade, want het coverscherm op de Galaxy Z Flip 4 is slechts 1,9-inch groot. Het groter scherm maakt het mogelijk om veel meer handelingen uit te voeren zonder dat je de smartphone open hoeft te klappen. Zo kun je veel beter selfies maken, muziek bedienen of notificaties lezen.

Waar we bij de Galaxy Z Flip 5 een groot verschil zien ten opzichte van zijn voorganger, lijkt de Galaxy Z Fold 5 grotendeels op de Galaxy Z Fold 4. Wel zijn de randen rondom het scherm nog dunner. De selfie-camera zit verwerkt onder het scherm. Verder verwachten we een verbeterde scharnier, waardoor de vouw in het scherm minder zichtbaar is. Als laatste maakt de render duidelijk dat de Galaxy Z Fold 5 in een nieuwe kleur op de markt verschijnt.

De officiële introductie van de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5 zal eind juli plaatsvinden in thuisland Zuid-Korea.

via [androidplanet]