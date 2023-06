“Samsung Galaxy S23 FE Heeft Een Exynos-processor”

Samsung zou van plan zijn om in het derde kwartaal van dit jaar de Samsung Galaxy S23 FE te introduceren. Volgens de laatste geruchten maakt de smartphone gebruik van een Samsung Exynos-processor. Vermoedelijk gaat het om een Exynos 2200-chipset.

Samsung is volgens de nieuwste berichten van plan om in Q3 2023 een Fan Edition van de Galaxy S23 te introduceren. De voordeligere uitvoering van de Galaxy S23 zou in het vierde kwartaal verkrijgbaar zijn. De eerste specificaties zijn inmiddels opgedoken in het geruchtencircuit.

Zo krijgt de Galaxy S23 FE waarschijnlijk geen Snapdragon-processor zoals de andere toestellen in de Galaxy S23-serie, maar een Exynos-chipset. Het zou gaan om de Exynos 2200. Deze chipset presteert minder goed dan de Snapdragon-processor en verbruikt ook meer energie. Naast een iets mindere processor krijgt de Galaxy S23 FE volgens de geruchten een 50MP hoofdcamera met ondersteuning voor 8K video-opname, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen.

Het is nog onduidelijk of Samsung de Galaxy S23 FE ook in Nederland op de markt brengt.

