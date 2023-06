Introductie Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 Zal Eind Juli Plaatsvinden

Samsung heeft bekendgemaakt dat de fabrikant eind juli de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 zal introduceren. De presentatie zal worden gehouden in thuisland Zuid-Korea in de hoofdstad Seoul.

Samsung zal zijn nieuwste opvouwbare smartphones dit jaar iets eerder introduceren dan voorgaande jaren. Waar wij de eerdere Galaxy Z Fold en Z Flip in augustus te zien kregen zal Samsung de smartphones dit jaar al eind juli presenteren. Dit blijkt uit een bericht die Samsung tijdelijk op zijn website had staan. Waarom dit bericht weer is verwijderd is onduidelijk. Een exacte datum of link naar een livestream heeft Samsung nog niet gegeven, maar een eerder gerucht sprak over een introductie op 26 juli.

Vorig jaar introduceerde Samsung de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 op 10 augustus. Het jaar daarvoor introduceerde Samsung de opvouwbare smartphones op 11 augustus. Dit jaar zal de introductie dus zo’n twee weken eerder plaatsvinden. Volgens de geruchten krijgt de Galaxy Z Flip 5 onder andere een groter coverscherm. De Galaxy Z Fold 5 krijgt een beter vouwmechanisme. Uiteraard krijgen de specificaties van de smartphone ook een upgrade.

