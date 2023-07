“Google Pixel 8 Kost 50 of 100 Dollar Meer Dan Voorganger”

Volgens de laatste geruchten gaat de Google Pixel 8 meer kosten dan de huidige Pixel 7. Tech-lekker Yogesh Brar schrijft op Twitter namelijk dat de Pixel 8 een adviesprijs meekrijgt van 649 of 699 dollar. Ter vergelijking, de Pixel 7 verscheen op de markt voor 599 dollar.

Het gaat hierbij om de Amerikaanse adviesprijs. De prijzen in Europa zullen hoger uitvallen. Als we de dollarprijzen omrekenen en daarboven op btw rekenen komen we uit op een europrijs van zo’n 714 of 769 euro. De Google Pixel 7 verscheen in Nederland op de markt voor 649 euro, dus dat is een flink prijsverschil.

De bron heeft ook enkele specificaties van de Google Pixel 8 gedeeld. Volgens Yogesh Brar beschikt de Pixel 8 over een 6.17-inch FHD+ OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Google Tensor G3-chipset, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 50MP (GN2) (OIS) hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 11MP selfie-camera, een ultrasone vingerafdrukscanner en een 4485 mAh accu met ondersteuning voor 24W bekabeld laden en 12W draadloos laden. De smartphone draait uit de doos op Android 14. Eerder dit jaar doken ook al renders op van de Pixel 8 (Pro).

Google Pixel 8



– 6.17" FHD+ OLED, 120Hz

– Google Tensor G3 SoC

– 8GB RAM, 128/256GB storage

– Camera: 50MP (GN2) (OIS) + 12MP UW

– Selfie: 11MP

– Android 14

– Ultrasonic FP

– 4,485mah battery, 24W wired/ 12W wireless



Launch: Early October

Price: $649/699 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 10, 2023

via [tweakers]