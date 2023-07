Samsung Galaxy A13, A22, Tab A8 en Tab A 10.1 (2019) Ontvangen Juni-update

Eerder schreven wij dat de Galaxy S23, S22 en S21 allemaal een juli-update hebben ontvangen. Voor twee tablets en twee budget vriendelijke smartphones staat nu echter een andere update klaar. Deze apparaten kunnen namelijk de juni-update downloaden.

Mensen met een Galaxy A13, een Galaxy A22, een Galaxy Tab A8 of een Galaxy Tab A 10.1 (2019) kunnen nu de beveiligingspatch van vorige maand downloaden. De juni-update brengt naast de beveiligingspatches van Google ook een aantal patches van Samsung met zich mee. Daarnaast kan de update stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten.

Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone of tablet. Het kan een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]