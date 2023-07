Samsung Galaxy S23- En S21-serie Ontvangen Juli-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. Nadat de patch van juli 2023 eerder al uitrolde naar de Galaxy S22-serie, rolt de update nu ook uit naar de toestellen in de Galaxy S23-serie en de Galaxy S21-serie. De beveiligingsupdate zorgt ervoor dat de smartphones weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

Gebruikers van zes Samsung-smartphones kunnen de nieuwste beveiligingspatch downloaden. Ben jij in het bezit van een Galaxy S23, S23+, S23 Ultra of een Galaxy S21, S21+, S21 Ultra? Dan kun je elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. De update is een paar honderd MB groot en brengt naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen met zich mee. Exacte details over de stabiliteitsverbeteringen noemt Samsung niet in de changelog.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]