Samsung Galaxy Z Flip 5 En Galaxy A53 Ontvangen Augustus-update

Samsung is begonnen met de uitrol van een nieuwe beveiligingsupdate voor de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy A53. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van augustus 2023. Dit is de allernieuwste beveiligingspatch.

Samsung heeft de beveiligingsupdate van augustus al naar een hoop smartphones uitgerold, maar gebruikers van een aantal toestellen moesten iets langer geduld hebben. Sinds deze week staat de update echter ook klaar voor de Galaxy Z Flip 5. De update is 300MB groot en lijkt naast een verbeterde beveiliging verder geen nieuwe functies met zich mee te brengen.

Ook gebruikers van de Samsung Galaxy A53 kunnen de nieuwe beveiligingsupdate downloaden. De update voor de Galaxy A53 is met een formaat van bijna 1.3GB echter een stuk groter. Dit komt omdat de update voor de Galaxy A53 niet alleen de beveiligingspatch van augustus 2023 installeert, maar ook updates voor Samsung-apps en stabiliteitsverbeteringen met zich meebrengt.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [AW]