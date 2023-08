Asus Stopt NIET Met Zenfone-serie

Eerder deze week schreven wij dat Asus volgens een gerucht zal stoppen met de Zenfone-serie, die bestaat uit compacte high-end smartphones. Asus heeft nu echter gereageerd en laten weten dat dit gerucht niet juist is.

Goed nieuws voor mensen die dit bericht hebben gelezen. In dat bericht schreven wij dat de Asus Zenfone 10 mogelijk de laatste smartphone in Zenfone-serie is, wat een einde maakt aan de compacte high-end smartphones van de fabrikant. Gelukkig blijkt de bron van het gerucht verkeerde informatie te hebben verspreid. Asus heeft namelijk de volgende statement gegeven:

“We zullen onze twee belangrijkste productlijnen voor zakelijke telefoons voortzetten, de ROG Phone en Zenfone. ASUS heeft een sterke betrokkenheid bij onze smartphoneactiviteiten en klanten. Houd ons in de gaten voor onze nieuwe producten voor 2024.”

Asus blijft voorlopig dus niet alleen werken aan de Zenfone-serie, maar ook aan de ROG Phones. ROG Phones zijn krachtige smartphones die voornamelijk zijn gemaakt voor gamers.

via [androidplanet]