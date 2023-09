Introductie Xiaomi 13T-serie Op 26 September In Berlijn

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 26 september in Berlijn zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone gaat introduceren. Het gaat om de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro, de opvolgers van de Xiaomi 13 en 13 Pro.

Xiaomi brengt elk jaar twee nieuwe vlaggenschip-smartphones uit. De high-end smartphone die in het voorjaar op de markt verschijnt heeft alleen een nummer in zijn naam, terwijl het toestel die in het najaar verkrijgbaar is naast het nummer de letter “T” heeft staan. Het T-model is doorgaans een kleine upgrade van het toestel dat in het voorjaar op de markt verschijnt.

Volgens de geruchten is de Xiaomi 13T Pro een variant van de Redmi K60 Ultra, die Xiaomi eerder voor de Chinese markt heeft aangekondigd. Ook is er onlangs al een render opgedoken waarop de Xiaomi 13T te zien zou zijn. Na de officiële introductie delen wij alle details met jullie.

