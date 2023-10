Xiaomi 13 Pro Ontvangt Android 14-update In Nederland

Xiaomi is na Google de eerste fabrikant die de Android 14-update uitrolt. De update is nu in Nederland beschikbaar voor de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro. De update brengt een aantal kleine aanpassingen en verbeteringen met zich mee. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

In Nederland zijn berichten opgedoken van mensen met een Xiaomi 13 (Pro) die nu al de Android 14-update hebben ontvangen. De update is maar liefst 5,5GB groot en werkt ook gelijk de beveiligingspatch bij naar die van september 2023. Wel opvallend is dat de MIUI-versie blijft staan op MIUI 14.

Android 14 brengt geen hele grote veranderingen met zich mee, maar je kunt wel aan de slag met een gepersonaliseerd homescreen en meer privacy-opties. Ook is de beveiliging dankzij de nieuwe patch van september dus wat beter. De Android 14-update rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [androidplanet]