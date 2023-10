OnePlus Toont Teaser Voor Opvouwbare OnePlus Open: Introductie 19 Oktober

OnePlus heeft de eerste officiële teaser van de OnePlus Open gedeeld. De teaser maakt duidelijk dat de introductie van OnePlus’s eerste opvouwbare smartphone op 19 oktober zal plaatsvinden.

Geruchten over de OnePlus Open gaan nu al een tijdje rond, maar nu blijkt dat de officiële introductie heel snel zal plaatsvinden. OnePlus gaat de vouwbare smartphone namelijk al op 19 oktober aankondigen. De presentatie zal op die dag om 16.00 uur plaatsvinden.

De OnePlus Open dook onlangs al op in het wild en ook kregen we de smartphone van alle kanten te zien op gelekte renders. Volgens de geruchten beschikt de OnePlus Open over een 7,8-inch vouwbaar OLED-scherm, een 6,31-inch coverscherm, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, maximaal 16GB werkgeheugen en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 48MP ultragroothoeklens en een 64MP telelens met 3x optische zoom. In de Verenigde Staten krijgt de OnePlus Open waarschijnlijk een adviesprijs mee van 1700 dollar.

Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]