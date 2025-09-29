Samsung Galaxy A56 Ontvangt Android 16-update

Samsung is voor het weekend begonnen met de uitrol van Android 16 voor de Galaxy A56. Het is opvallend dat de update nu al beschikbaar is voor een mid-range smartphone.

Nieuwe versies van Android rollen doorgaans als eerste uit naar de vlaggenschip-smartphones van fabrikanten, waarna mid-range en budget-smartphone pas veel later volgen. Dit jaar kiest Samsung er echter voor om Android 16 met de One UI 8-schil vrijwel tegelijkertijd uit te rollen naar de Galaxy S25-serie, Galaxy S24-serie en de mid-range Galaxy A56. Volgens een eerder updateschema zou Android 16 pas in oktober uitrollen naar de Galaxy A-serie, maar dat is dus niet het geval.

De update met firmwareversie A566BXXU6BYI5 is 2,4GB groot en installeert ook gelijk de beveiligingspatch van september. One UI 8 brengt verschillende kleine wijzigingen aan de interface en de weer-app met zich mee. Ook de Reminder en Routines hebben nieuwe templates gekregen. Verder moet het delen en ontvangen van bestanden via Quick Share beter werken, heeft Now Bar nu ondersteuning voor Google Finance en kun je de nieuwste versie van de Samsung Internet-browser gebruiken.

Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]