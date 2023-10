“In Deze Kleuren Verschijnt Samsung Galaxy S24 Op De Markt”

In het geruchtencircuit zijn nieuwe details opgedoken over de Samsung Galaxy S24. Dit keer deelt een doorgaans goedgeïnformeerde bron een aantal kleuren waarin de vlaggenschip-smartphone verkrijgbaar zal zijn.

Samsung zal de Galaxy S24-serie in januari of februari officieel introduceren, maar details over de smartphone duiken al regelmatig op in het geruchtencircuit. Zo laat tech-lekker Ross Young nu via een tweet op het social media platform X weten dat de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra in de kleuren zwart, grijs, violet en geel op de markt verschijnen. Met de combinatie van opvallende en minder opvallende kleuren lijkt er voor ieder wat wils. We hebben geen beeldmateriaal, dus het is nog onduidelijk hoe de kleuren er precies uit komen te zien.

Het gaat hier om de reguliere kleuren die verkrijgbaar zullen zijn in fysieke winkels en webwinkels. Mensen die online een bestelling plaatsen in de officiële webwinkel van Samsung krijgen de keuze uit nog een aantal extra kleuren. Denk hierbij aan kleuren als oranje, lichtblauw en lichtgroen.

via [androidplanet]