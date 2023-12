Samsung Galaxy A52s En Galaxy A33 Ontvangen Android 14-update

Goed nieuws voor mensen met een Galaxy A52s of Galaxy A33. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van Android 14 en de One UI 6-schil. De update brengt verschillende verbeteringen en aanpassingen met zich mee.

De Android 14-update (One UI 6) voor de Samsung Galaxy A52s en de Galaxy A33 is meer dan 2GB groot en brengt naast de nieuwe Android-functies ook de beveiligingspatch van november 2023 met zich mee. Hierdoor ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden die misbruik willen maken van kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Na de installatie van de One UI 6-schil heeft de layout een kleine makeover gekregen, met onder andere een nieuwe lettertype. Ook kun je gebruikmaken van een nieuw quick panel voor de snelle instellingen. Verschillende gebruikers melden dat ze de update al hebben gedownload. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de One UI 6-update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]