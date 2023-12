Persfoto’s Tonen Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra

Samsung zal de Galaxy S24-serie op 17 januari officieel introduceren en veel details over de vlaggenschip-smartphones zijn al voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Dit keer zijn duidelijke persfoto’s uitgelekt, waarop alle drie de smartphones in vier verschillende kleuren te zien zijn.

Gisteren schreven wij dat een teaser duidelijk maakte dat Samsung op 17 januari een Galaxy Unpacked-evenement heeft ingepland. Nu zijn in het geruchtencircuit ook persfoto’s opgedoken die de verschillende smartphones in vier beschikbare kleuren tonen. De Galaxy S24 en S24+ zien we in de kleuren zwart, paars, wit en geel en de Galaxy S24 Ultra in de kleuren zwart, grijs, violet en geel.

Dankzij een gelekte specsheet weten we dat de Galaxy S24 beschikt over een 6,2-inch scherm, de S24+ over een 6,7-inch scherm en de S24 Ultra over een 6,8-inch scherm. De camera’s van de S24 en S24+ kunnen maximaal 3x optisch inzoomen, terwijl de S24 Ultra tot 10x optisch kan inzoomen. Ook heeft de Ultra ondersteuning voor 100x Space Zoom, een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een behuizing van titanium. De volledige specsheet staat hieronder.

via [droidapp]