Samsung Start In April Brede Uitrol Van Android 15, One UI 7-update

Samsung is er dit keer erg laat bij wat betreft de uitrol van Android 15. De vertraging heeft te maken met de grote veranderingen in de One UI 7-schil. Gelukkig lijkt aan het lange wachten nu een einde te komen, want Samsung zal volgende maand beginnen met de uitrol van de update.

Gebruikers van Samsung-smartphones kijken al maanden uit naar de uitrol van de Android 15-update met de One UI 7-schil. Vanaf Samsung’s kant bleef het echter lange tijd stil. Gelukkig heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant nu eindelijk meer duidelijkheid gegeven, zo schrijft de website Galaxyclub. Samsung bevestigt dat de brede uitrol in april van start zal gaan. Het gaat dan in ieder geval om de One UI 7-update voor de Galaxy S24-serie.

Waarschijnlijk rolt de update vervolgens in mei uit naar veel andere smartphones en tablets. Een exacte tijdschema hebben we echter niet. Na de update kunnen gebruikers aan de slag met verschillende nieuwe functies, zoals de Now Bar, het vernieuwde Apps-scherm en de grotere Mappen. Ook krijgt de camera-app een makeover.

via [galaxyclub]