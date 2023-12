Specificaties Van OnePlus 12R Uitgelekt

OnePlus zal op 23 januari de OnePlus 12 en de OnePlus 12R introduceren voor de Europese markt. De OnePlus 12R is een voordeligere variant van de reguliere OnePlus 12 en op het internet zijn nu vrijwel alle specificaties uitgelekt.

De OnePlus 12 is onlangs al in China aangekondigd, maar de OnePlus 12R is nog niet gepresenteerd. Tech-lekker Max Jambor heeft in een tweet nu echter een lijst met specificaties gedeeld. Volgens de bron beschikt de OnePlus 12R over een 6,78-inch ProXDR-display met een variabele verversingssnelheid van 1 tot 120 Hz, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 16GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

Volgens de bron zal OnePlus de smartphone op 4 januari presenteren voor de Chinese markt en op 23 januari voor de rest van de wereld. Een adviesprijs van de OnePlus 12R hebben we nog niet, maar de OnePlus 11R, die alleen in India verkrijgbaar is, was ongeveer een kwart voordeliger dan de reguliere OnePlus 11.

via [hardware.info]