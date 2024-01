OnePlus Nord CE 3 Lite Ontvangt Android 14-update

OnePlus heeft een nieuwe update uitgerold naar de Nord CE 3 Lite. Deze update werkt de software bij naar Android 14. De nieuwste versie van Android brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder nieuwe functies en een aangepaste schil.

De Android 14-update voor de OnePlus Nord CE 3 Lite komt samen met OxygenOS 14. Dit is de nieuwste schil van de fabrikant. Na de installatie krijg je meer optie om de interface te personaliseren. Ook kun je gebruikmaken van nieuwe ringtones en de vernieuwde File Dock. Met File Dock kun je eenvoudig bestanden verplaatsen tussen apps en apparaten.

De update naar Android 14 met de OxygenOS 14-schil is 2,12GB groot en rolt in fasen uit naar de OnePlus Nord CE 3 Lite. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]