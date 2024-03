Samsung Galaxy A72 Ontvangt Android 14-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy A72 die in 2021 op de markt verscheen. Het gaat om een grote update die de software bijwerkt naar Android 14. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

De Samsung Galaxy A72 verscheen in 2021 op de markt met Android 11 en ontving eerder al een update naar Android 12 en Android 13. Nu is Samsung ook begonnen met de uitrol van Android 14 en de One UI 6-schil. Met de update krijgen gebruikers toegang tot verschillende nieuwe functies, waaronder een iets aangepaste interface met een nieuwe lettertype en een nieuw quick panel. Ook hebben de media player en de camera-app een makeover gekregen, kun je gebruikmaken van de nieuwe weer-widget en is het mogelijk om het vergrendelscherm meer te personaliseren.

De update brengt niet alleen nieuwe functies en wijzigingen aan de interface met zich mee, maar installeert ook de beveiligingspatch van januari 2024. Deze patch bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

De update rolt in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy A72.

via [droidapp]