Samsung Galaxy S20 FE Ontvangt November-update

Samsung heeft de november-update klaarstaan voor de Galaxy S20 FE. Na de installatie van deze update is de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date en ben jij beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Nadat Samsung de beveiligingspatch van november 2023 eerder al uitrolde naar de nieuwere smartphones van de fabrikant, staat de update nu ook klaar voor de Galaxy S20 FE. De update bestaat uit enkele tientallen patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem dichten. De update brengt verder geen nieuwe functies met zich mee, maar het is wel mogelijk dat Samsung achter de schermen verbeteringen heeft doorgevoerd.

De november-update is ongeveer 260MB groot en rolt in fasen uit. Heb jij nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]