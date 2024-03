“Samsung Brengt Galaxy Watch 7 In Drie Uitvoeringen Op De Markt”

De afgelopen jaren bracht Samsung steeds twee versies van zijn nieuwste smartwatch op de markt. Volgens de laatste geruchten is Samsung dit jaar echter van plan om drie verschillende modellen van de Galaxy Watch 7 te introduceren.

Volgens een bericht van een Koreaanse X-gebruiker zal Samsung dit jaar de Samsung Galaxy Watch 7 Classic en de Galaxy Watch 7 Pro introduceren. Details over deze modellen heeft de bron niet gegeven, maar waarschijnlijk is de Pro-versie een groter model, terwijl de Classic-versie is uitgerust met een draairing rondom het scherm.

Er komt volgens de bron nog een derde versie. Wat voor model dit precies is weten we nog niet, maar de geruchten spreken over een Galaxy Watch 7 Ultra. De Ultra-versie krijgt mogelijk een grotere accu en een meer premium behuizing. In het geruchtencircuit komen ook berichten voorbij over een mogelijk vierkant scherm en een nieuwe “Exynos W940” processor die 30 procent sneller en 50 procent zuiniger is dan zijn voorganger.

Op dit moment zijn de details over de Samsung Galaxy Watch 7-serie nog schaars en we raden aan om dit bericht nog even met een flinke korrel zout te nemen. De officiële introductie zal waarschijnlijk begin juli plaatsvinden tijdens een Galaxy Unpacked-evenement in Parijs.

