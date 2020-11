Samsung Galaxy S9 (+) Ontvangt Beveiligingspatch Van November

Samsung heeft weer een nieuwe update klaarstaan voor de Galaxy S9 en de Galaxy S9+. De update installeert de beveiligingspatch van november 2020, waardoor de toestellen weer wat beter beveiligd zijn tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Google rolt elke maand een nieuwe beveiligingspatch uit die kwetsbaarheden in Android aanpakt. Samsung heeft in de patch van november zelf ook nog wat patches toegevoegd die specifiek voor de Samsung-toestellen zijn. De update brengt verder geen nieuwe functies of veranderingen met zich mee.

De beveiligingspatch van november voor de Galaxy S9-serie is 110,82MB groot en rolt nu ook uit in Nederland. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren in de instellingen van de smartphone.

