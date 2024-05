“Samsung Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 Worden Duurder”

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 zal waarschijnlijk in juli plaatsvinden, maar veel details over de smartphones zijn al voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Het laatste nieuws over de opvouwbare smartphones is helaas niet zo positief. Samsung zou namelijk van plan zijn om de prijzen te verhogen.

De vermoedelijke adviesprijzen zijn gedeeld door de Griekse website TechManiacs. Volgens de site worden zowel de Galaxy Z Flip 6 als de Galaxy Z Fold 6 maar liefst 100 euro duurder. Dit komt neer op een adviesprijs van 1299 euro voor de Galaxy Z Flip 6 en een adviesprijs van 1999 euro voor de Z Fold 6. Uiteraard krijg je voor deze prijs ook betere hardware, maar of mensen hier meer geld voor over hebben is nog maar de vraag. We zien namelijk steeds meer concurrentie op de markt van vouwbare smartphones, waarbij ook steeds meer voordelige foldables worden uitgebracht.

Verder beweert TechManiacs dat het Galaxy Unpacked-event niet op 10 juli zal plaatsvinden, zoals eerdere berichten beweerden, maar op 24 juli. Samsung zou voor deze datum hebben gekozen omdat twee dagen later de Olympische Spelen van start gaan. Samsung zou de smartphones tijdens dit evenement willen promoten.

Aangezien TechManiacs een relatief onbekende bron is, raden we aan om dit bericht met een flinke korrel zout te nemen. De berichten over een Galaxy Unpacked-event op 10 juli zijn namelijk afkomstig van bekende en doorgaans goedgeïnformeerde bronnen.

via [androidplanet]