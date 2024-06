Moto G85 5G Aangekondigd Voor Europese Markt

Motorola heeft deze week de opvouwbare Razr 50 (Ultra) en de Moto Tag geïntroduceerd, maar de fabrikant heeft ook nog een reguliere smartphone aangekondigd. Het gaat om de Moto G85 5G, die in Europa een adviesprijs meekrijgt van 350 euro.

De Moto G85 5G beschikt over een 6,67-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 6s Gen 3-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Achterop vinden we een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De selfie-camera heeft een 32MP lens.

De Moto G85 5G heeft ondersteuning voor Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 en 5G op sub-6GHz-frequenties. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren groen, blauw en grijs en mensen die de Moto G85 5G kopen krijgen tijdelijk gratis een 68W snellader cadeau.

