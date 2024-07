“Google Pixel 9 Krijgt Beste AMOLED-scherm Gemaakt Door Samsung”

In het geruchtencircuit zijn nieuwe details over de Google Pixel 9 opgedoken. Volgens de geruchten maakt Google voor de nieuwe vlaggenschip-smartphone gebruik van de beste AMOLED-panelen uit de fabrieken van Samsung.

Volgens een Koreaanse bron krijgt de Google Pixel 9-serie een AMOLED-scherm van Samsung. Het zou gaan om een M14-paneel, wat op dit moment het beste paneel is die uit de fabrieken van Samsung komt. Samsung’s huidige vlaggenschip-smartphone, de Galaxy S24 Ultra, maakt gebruik van een M13-paneel. De Pixel 9 zou dus een nieuwer en beter scherm krijgen dan het huidige toptoestel van Samsung.

Het nieuwere M14-paneel heeft onder andere een langere levensduur en een hogere piekhelderheid. Een hoge piekhelderheid zorgt ervoor dat het scherm beter leesbaar is in direct zonlicht. De officiële introductie van de Google Pixel 9-serie zal in augustus plaatsvinden. We verwachten naast de reguliere Pixel 9 ook de Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL. Daarnaast zou Google een nieuwe vouwbare smartphone op de markt brengen.

via [androidplanet]