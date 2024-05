Foto’s Van Google Pixel 9, 9 Pro en Pro XL Gelekt

Google zal de Pixel 9-serie pas later dit jaar officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn nu al foto’s opgedoken waarop de Pixel 9, Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL te zien zijn, aldus de bron. We zien de drie smartphones van zowel de voorkant als de achterkant.

De onderstaande foto’s zijn gedeeld door Rozetked. Op de beelden zien we drie smartphones voor in de Google Pixel 9-serie, die Google waarschijnlijk eind dit jaar op de markt brengt. In het geruchtencircuit krijgen de smartphones de namen Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL, maar het is mogelijk dat de naamgeving bij de officiële lancering iets afwijkt.

Volgens de geruchten krijgt de Pixel 9 een 6,24-inch scherm, de Pixel 9 Pro een 6,34-inch scherm en de Pixel 9 Pro XL een 6,73-inch scherm. Ondanks het verschil in schermformaat zijn de Pixel 9 en 9 Pro even groot, omdat de Pixel 9 iets dikkere schermranden heeft. De Pixel 9 Pro XL heeft 16GB werkgeheugen en minimaal 128GB opslagruimte. Ook krijgt de camera-module van de Pixel 9-serie een ander ontwerp.

We weten nog niet wanneer Google de Pixel 9-serie officieel zal introduceren, maar de Pixel 8-serie verscheen in oktober op de markt.

via [droidapp]