OnePlus Deelt Eerste Officiële Afbeeldingen Van Nord 4, Pad 2, Watch 2R en Buds 3 Pro

OnePlus zal over een kleine week vier nieuwe producten introduceren en de fabrikant heeft nu alvast officiële afbeeldingen gedeeld waarop deze producten goed te zien zijn. Maak kennis met de OnePlus Nord 4, de OnePlus Pad 2, de OnePlus Watch 2R en de OnePlus Buds 3 Pro.

Dankzij de onderstaande afbeeldingen komen we op 16 juli voor weinig verrassingen te staan. Zo maken de beelden onder andere duidelijk dat de OnePlus Nord 4 voor het eerst sinds de OnePlus 5 een horizontaal camera-eiland krijgt. Ook weten we dat de Nord 4 met een dikte van 7,99 millimeter de dunste Nord-smartphone tot nu toe is. De smartphone heeft een metalen behuizing.

De OnePlus Watch 2R heeft qua uiterlijk veel weg van de Watch 2, maar de nieuwe smartwatch krijgt wel een tweede fysieke draaiknop aan de rechterzijde. OnePlus belooft een accuduur van 100 uur.

In het persbericht geeft OnePlus nog niet veel details over de OnePlus Pad 2 en de Buds 3 Pro. Wel maken de afbeeldingen duidelijk dat de Pad 2 er vrijwel hetzelfde uitziet als zijn voorganger en dat de Buds 3 Pro oordopjes worden geleverd in een ovalen oplaadcase. Ook is duidelijk dat de OnePlus Buds 3 in ieder geval op de markt verschijnt in de kleuren zwart en lichtgroen en dat het steeltje van de oordopjes een iets andere vormgeving heeft als voorheen.

via [tweakers]