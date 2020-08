“Xiaomi Stopt Met Android One-smartphones”

Volgens de website Smartdroid.de stopt Xiaomi met het maken van Android One-smartphones. De Chinese fabrikant zou ook niet meer van plan zijn om een opvolger van de Xiaomi Mi A3 uit te brengen.

Mogelijk maakt Xiaomi een einde aan de Mi A-serie. Een reden hiervoor heeft de bron niet gegeven, maar het is goed mogelijk dat het iets te maken heeft met de problemen van het tijdig updaten van de Mi A-smartphones. Ook heeft Xiaomi de uitrol van updates voor de Mi A-smartphones regelmatig moeten pauzeren nadat gebruikers klaagden over kritieke bugs. Daarnaast werden beveiligingsupdates relatief laat uitgerold.

Xiaomi bracht de Mi A3 vorig jaar in juli uit. De smartphone kreeg een compact modern uiterlijk met een grote 4030 mAh accu. Ook de camera is goed voor een toestel in deze prijsklasse. Toch kwam de smartphone regelmatig negatief in het nieuws vanwege kritieke software bugs.

via [androidplanet]