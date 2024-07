Spotify Krijgt “Deluxe”-abonnement Dat 5 Dollar Meer Kost

Daniel Ek, de CEO van Spotify heeft bekendgemaakt dat de muziekstreamendienst een nieuwe abonnement-optie krijgt. Klanten kunnen straks kiezen voor een Deluxe-abonnement, die 5 dollar meer kost dan het Premium-abonnement. Dit komt neer op een bedrag van zo’n 17 euro per maand.

Met een Deluxe-abonnement krijgen klanten betere audio, meer controle en toegang tot een aantal andere zaken, waarover Daniel Ek nog geen details heeft gegeven. Ek laat wel weten dat het abonnement 17 of 18 dollar gaat kosten. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer het nieuwe abonnement beschikbaar zal zijn, maar de bron Bloomberg sprak eerder over “later dit jaar“.

Spotify heeft in het verleden al eens een duurdere HiFi-abonnement uitgebracht, maar nadat concurrenten de HiFi-opties toevoegden aan hun reguliere abonnement besloot Spotify dit abonnement stop te zetten. We zijn benieuwd naar wat voor extra features het aankomende Spotify Deluxe-abonnement met zich meebrengt.

via [tweakers]