Specificaties, Beelden en Features Van Google Pixel 9-serie Uitgelekt

Een bekende bron heeft een groot aantal slides gedeeld die lijken te zijn gemaakt voor de promotie van de Google Pixel 9-serie. De slides geven dan ook een hoop details weg over de nieuwe smartphones, inclusief specificaties, foto’s en features.

Volgens de gelekte slides beschikken de Google Pixel 9 en 9 Pro over een 6,3-inch scherm. De Pixel 9 Pro XL krijgt een 6,8-inch scherm en de vouwbare Pixel 9 Fold krijgt een 8-inch vouwbaar scherm en een 6,3-inch coverscherm. Alle smartphones maken gebruik van een Tensor G4-chipset. De reguliere Pixel 9 is voorzien van 12GB werkgeheugen terwijl de andere toestellen zijn uitgerust met 16GB werkgeheugen.

Ook de details over de camera’s zijn uitgelekt. De reguliere Pixel 9 beschikt volgens de bron over een 10,5-inch selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 48MP ultragroothoeklens. De Pixel 9 Pro en Pro XL beschikken beide over een 42MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 48MP telelens. Als laatste beschikt de vouwbare Pixel 9 Fold over een 10,5-inch selfie-camera, een 48MP hoofdlens, een 10,5MP groothoeklens en een 10,8MP telelens.

De officiële introductie van alle vier de Google Pixel 9-smartphones zal op 13 augustus plaatsvinden. Na de introductie zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [tweakers]