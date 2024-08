“Afbeeldingen Van Google Pixel 9a Gelekt”

Op het internet zijn afbeeldingen opgedoken van de Google Pixel 9a. Het gaat om foto’s die zowel de voorkant als de achterkant van de smartphone laten zien. Het valt op dat de camera-module van de Pixel 9a veel minder ver uit de behuizing steekt dan die van de reguliere Pixel 9-smartphones.

De foto’s zijn gedeeld door de website ShrimpApplePro. De bron schrijft dat de foto’s door een Google-medewerker zijn gedeeld in een Vietnamese Facebook-groep. De Google Pixel 9a beschikt volgens de bron over een aluminium frame en een kleine camera-module met daarin twee lenzen. Naar verwachting gaat het opnieuw om een hoofdlens en een ultragroothoeklens.

Details over de specificaties en een introductiedatum ontbreken nog, maar Google brengt de Pixel a-smartphones doorgaans in het voorjaar uit. Google bracht de Pixel 8a op 14 mei uit. We moeten dus nog lang wachten voordat de Pixel 9a op de markt verschijnt.

