Google Pixel 8a Vanaf Nu In Nederland Te Koop Voor 549 Euro

Google heeft de Pixel 8a uitgebracht in Nederland. De nieuwe smartphone krijgt een adviesprijs mee van 549 euro en is verkrijgbaar bij verschillende telecomproviders en webwinkels.

Google heeft de Pixel 8a eerder deze maand aangekondigd en vanaf nu is de smartphone verkrijgbaar in Nederland. De Google Pixel 8a beschikt over een 6,1-inch OLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2400 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Tensor G3-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

De Pixel 8a heeft net als de Pixel 7a een 4492 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, maar dankzij verbeterde hardware moet de accu ongeveer 15 procent langer meegaan. De smartphone draait uit de doos op Android 14 en Google belooft 7 jaar lang Android- en beveiligingsupdates.

De uitvoering met 128GB opslagruimte kost 549 euro en voor de uitvoering met 256GB opslagruimte betaal je 609 euro. De smartphone is verkrijgbaar bij Google’s eigen webwinkel, Belsimpel, MediaMarkt, KPN, Vodafone en Odido in de kleuren zwart, zilver, groen en blauw.

via [androidplanet]