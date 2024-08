“Verkoop Samsung Galaxy Z Fold 6 Valt Tegen”

De Samsung Galaxy Z Fold 6 verscheen in juli op de markt voor een adviesprijs van 1999 euro. Deze forse prijs is voor veel mensen waarschijnlijk te veel, want de verkoopcijfers van de opvouwbare smartphone zouden behoorlijk tegenvallen.

Samsung zou in de eerste twee weken na de lancering van de Galaxy Z Fold 6 wereldwijd 270.000 exemplaren hebben verkocht, aldus tech-lekker Ice Universe. Dat is minder dan de verkoop van de Galaxy Z Fold 5 in dezelfde periode. Toen ging het namelijk om ongeveer 300.000 exemplaren. Ook ging het toen om de verkoopcijfers voor de Zuid-Koreaanse markt, in tegenstelling tot de wereldwijde verkoopcijfers van de Z Fold 6.

De verkoopcijfers vallen dus een stuk lager uit, terwijl Samsung juiste hoopte op een jaarlijkse verkoopverbetering van 10 procent. Wel is het belangrijk om te melden dat het gaat om cijfers van een tech-lekker en niet de officiële verkoopcijfers. Volgens de geruchten zou Samsung volgende maand een flinke korting willen aanbieden, in de vorm van ruilacties. Op deze manier hoopt de Zuid-Koreaanse fabrikant de verkoopcijfers te verbeteren.

via [AW]