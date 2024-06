Foto’s Van Samsung Galaxy Z Fold 6 Tonen Hoekiger En Breder Coverscherm

Samsung zal in juli de opvolgers van de Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 introduceren. In het geruchtencircuit zijn al veel details voorbijgekomen over de nieuwe vouwbare smartphones. Zo is er nu een foto uitgelekt die de voorkant van de Galaxy Z Fold 6 laat zien. We zien een aantal verschillen ten opzichte van zijn voorganger.

De Samsung Galaxy Z Fold-serie ziet er al jaren vrijwel hetzelfde uit, met aan de voorkant een relatief smal coverscherm. Bij de Galaxy Z Fold 6 kiest de Zuid-Koreaanse fabrikant mogelijk echter voor een ander ontwerp, zo blijkt uit een foto die is gedeeld door tech-lekker Ice Universe. Op de foto zien we dat het coverscherm van de Galaxy Z Fold 6 een stukje breder is dan die van de huidige Z Fold 5. Ook zijn de schermranden wat dunner en zijn de hoeken van het AMOLED-scherm wat minder rond.

Eerder zijn in het geruchtencircuit ook al een aantal renders opgedoken die de Galaxy Z Fold 6 van de andere kanten laten zien en zijn we het een en ander te weten gekomen over de specificaties van de smartphone. Zo heeft Samsung voor vlakke zijkanten gekozen en is het scherm hoekiger en breder. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor en achterop beschikt de smartphone opnieuw over een driedubbele rear-camera. De hoofdlens zou voorzien zijn van een 50MP sensor.

Naar verwachting zal de introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 6 in juli tijdens een Samsung Unpacked-evenement plaatsvinden. Tijdens dezelfde presentatie zal Samsung ook de Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Watch 7-serie introduceren.

via [androidplanet]