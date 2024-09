“Alle Samsung Galaxy S25-smartphones Gebruiken Snapdragon-processor”

Volgens de geruchten rust Samsung alle drie de modellen in de Galaxy S25-serie wereldwijd uit met een Snapdragon-processor van Qualcomm. Sommige voorgangers zijn in Europa uitgerust met een minder populaire Exynos-processor.

De Galaxy S-smartphones maken altijd gebruik van een Qualcomm Snapdragon-processor of een Exynos-processor van Samsung zelf. Samsung gebruikt de Exynos-processor doorgaans voor de Europese markt, maar daar is niet iedereen blij mee. De Exynos-processor presteert doorgaans namelijk minder goed dan de Snapdragon-processor.

Volgens een Zuid-Koreaanse bron maakt Samsung bij de Galaxy S25-serie een einde aan het gebruik van verschillende chipsets. Alle drie de modellen zullen wereldwijd namelijk gebruikmaken van een Snapdragon 8 Gen 4-processor. Qualcomm heeft deze high-end chipset nog niet officieel aangekondigd.

Samsung zal de Galaxy S25-serie begin volgend jaar officieel introduceren. Wanneer precies is echter nog onduidelijk. Samsung introduceerde de Galaxy S24-serie in januari en de Galaxy S23-serie in februari.

via [androidplanet]