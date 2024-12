Introductie Samsung Galaxy S25 Op 22 Januari

Volgens de geruchten moeten we nog een maand wachten op de officiële introductie van de Samsung Galaxy S25-serie. De datum van Samsung’s aankomende Unpacked-evenement is namelijk uitgelekt. Volgens het lek zal Samsung de smartphones op 22 januari introduceren.

Het was al langer duidelijk dat Samsung van plan is om de Galaxy S25-serie in januari te introduceren, maar een exacte datum ontbrak nog. Er circuleerden wel geruchten die spraken over een introductie rond 22 januari, maar nu is die datum definitief bevestigd door een lek. De bekende tech-lekker Evan Blass heeft namelijk de bovenstaande afbeelding gedeeld, waarop de datum zichtbaar is.

Naast de datum 22 januari 2025 zien we op de achtergrond ook details van verschillende smartphones. We zien vier hoeken van vier smartphones. Dit kan betekenen dat we naast de reguliere Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra nog een vierde model te zien krijgen. Geruchten over een dunnere “Galaxy S25 Slim” gaan al geruime tijd rond, dus het is goed mogelijk dat dit het vierde model is. Op dit moment kunnen we echter alleen maar speculeren.

Specificaties en foto’s van de Samsung Galaxy S25-serie zijn de afgelopen weken en maanden al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit.

via [galaxyclub]