KPN Kids & Teens: KPN Introduceert Nieuwe Abonnementen Voor Jongeren

KPN heeft een aantal nieuwe abonnementen voor kinderen en tieners aangekondigd. De abonnementen zijn voor kinderen tot en met 12 jaar en tieners tot en met 17 jaar.

De nieuwe abonnementen van KPN kosten 11,00 euro tot 22,50 euro per maand, afhankelijk van het gekozen abonnement en de contractduur. Je kunt profiteren van dubbele data en korting als je meerdere KPN-abonnementen op hetzelfde adres afsluit.

Met het KPN Kids-abonnement krijgen klanten 1GB data + 150 smsjes/belminuten of onbeperkt bellen/sms’en. Het abonnement is af te sluiten voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden. Bij een tweejarig contract betaal je 11 euro per maand, bij een contract van één jaar betaal je 12 euro per maand en wanneer je het abonnement voor slechts 1 maand afsluit betaal je 13,50 euro. Mensen die op hetzelfde adres meerdere abonnementen afsluiten krijgen 2,50 euro korting en dubbele data.

Het KPN Teens-abonnement is beschikbaar met 10GB data of ongelimiteerde data. Voor de optie met 10GB data betaal je 15 euro (twee jaar contract), 16 euro (één jaar contract) of 17,50 euro (één maand contract). Kies je voor ongelimiteerde data dan betaal je 5 euro extra. Ook met het Teens-abonnement verdubbel je de 10GB bundel naar 20GB als je meerdere KPN-abonnementen op hetzelfde adres afsluit.

