Google Pixel Watch 3 Ontvangt Drie Jaar Software-ondersteuning

Google heeft via een ondersteuningspagina laten weten dat de Google Pixel Watch 3 drie jaar lang software-updates ontvangt. Hierdoor kunnen gebruikers tot oktober 2027 rekenen op nieuwe functies, beveiligingsupdates en bugfixes.

Op de ondersteuningspagina van Google staat dat de Pixel Watch 3 tot oktober 2027 updates ontvangt. De Pixel Watch 2 krijgt nog tot oktober 2026 updates en de originele Pixel Watch nog tot oktober 2025. De originele Google Pixel Watch en de Pixel Watch 2 verschenen in 2022 en 2023 op de markt.

Google introduceerde de Pixel Watch 3 in augustus en de smartwatch is verkrijgbaar als 41mm-model en als 45mm-model. De Pixel Watch 3 heeft onder andere een feller scherm met dunnere schermranden gekregen. Consumenten kunnen kiezen voor een Wifi-only variant of een LTE-uitvoering. Het 41mm-model kost 399 euro (WiFi) of 499 euro (LTE) en de uitvoering met 45mm behuizing kost 449 euro (WiFi) of 549 euro (LTE).

via [tweakers]