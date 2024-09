Meer Smartphones Krijgen Circle to Search-functie

Samsung introduceerde Circle to Search op de Galaxy S24-serie, waarna de functie ook op Google Pixel-smartphones verscheen. De functie lijkt nu echter ook naar smartphones van andere merken te komen.

Circle to Search maakt het mogelijk om snel een zoekopdracht uit te voeren door een object op het scherm van je smartphone te omcirkelen. Zie je op een foto of op het internet bijvoorbeeld een leuke tas, dan hoef je deze tas alleen maar te omcirkelen om hier meer informatie over op te vragen. Heel handig natuurlijk, maar de feature is op dit moment slechts op een beperkt aantal smartphones te gebruiken. Hier kan echter snel verandering in komen.

Verschillende fabrikanten, waaronder Xiaomi en Tecno, willen Circle to Search namelijk beschikbaar maken op hun smartphones. Zo komt de functie onder andere naar de vouwbare Tecno Phantom V Fold 2 en de high-end Xiaomi 14, aldus de bron 9to5Google. Of de fabrikanten de Circle to Search-functie naar meer smartphones willen uitbrengen is nog onduidelijk, maar we verwachten dat we Circle to Search langzaam aan op steeds meer smartphones kunnen vinden.

via [droidapp]