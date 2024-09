Xiaomi Introduceert Redmi Buds 6 Active, Lite en Play Oordopjes

Xiaomi heeft drie nieuwe setjes draadloze oordopjes uitgebracht. Het gaat om oordopjes van submerk Redmi, met de namen Redmi Buds 6 Active, Buds 6 Lite en Buds 6 Play. De Redmi Buds 6 Lite verscheen eerder al in China op de markt en kost in Europa slechts 20 euro.

Het opmerkelijke aan de Redmi Buds 6 Lite is dat de oordopjes, ondanks de adviesprijs van slechts 20 euro, actieve ruisonderdrukking tot 40dB hebben. Ook heeft de Buds 6 Lite een totale accuduur van maar liefst 38 uur. Intern vinden we 12,4mm titanium drivers, twee microfoons en AI-ruisonderdrukking.

De Redmi Buds 6 Play heeft een ander design gekregen, zonder steeltje dat uit het oor steekt. De oordopjes maken gebruik van 10mm drivers en hebben een totale accuduur van 36 uur. De oordopjes wegen slechts 3,6 gram. Als laatste heeft Xiaomi de Buds 6 Active voor Europa aangekondigd. Deze uitvoering heeft 14,2mm drivers en een accuduur van 30 uur.

Adviesprijzen van de Redmi Buds 6 Play en Buds 6 Active hebben we nog niet. Ook weten we nog niet vanaf wanneer we de oordopjes kunnen bestellen, maar we verwachten dat we niet lang hoeven te wachten.

via [tweakers]