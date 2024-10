Renders Tonen Xiaomi 15 Pro Met Nieuw Camera-eiland

Xiaomi zal de Xiaomi 15-serie later deze maand officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn nu al een aantal renders van de Xiaomi 15 Pro uitgelekt. Volgens de beelden krijgt de vlaggenschip-smartphone onder andere een nieuw camera-eiland.

De onderstaande beelden zijn gedeeld door de website Smartprix. Op de beelden zien we de opvolger van de Xiaomi 14 Pro, die waarschijnlijk deze maand in China op de markt verschijnt. We zien dat de Xiaomi 15 Pro veel lijkt op zijn voorganger, met aan de achterzijde een vierkante camera-module met daarom drie lenzen. Het gaat om drie 50MP lenzen, inclusief een groothoeklens en een telelens met 5x optische zoom. De led-flitser is dit keer naast de camera-module geplaatst.

De achterzijde van de Xiaomi 15 Pro is voorzien van glas en de smartphone is volgens de beelden verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en zilver. De renders tonen alleen de achterkant, maar volgens de geruchten beschikt de Xiaomi 15 Pro aan de voorkant over een 6,78-inch OLED-scherm, dat aan alle vier de kanten licht gebogen is. Dit scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we verder nog een Snapdragon 8 Gen 4-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 1TB opslagruimte en een 6000mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 80W draadloos laden.

Informatie over een Nederlandse release hebben we nog niet, maar de Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Pro verschijnen later deze maand in China op de markt. Op een later tijdstip zal de fabrikant ook nog de Xiaomi 15 Ultra introduceren. Xiaomi introduceerde vorige maand ook al de Xiaomi 14T-serie.

via [androidplanet]