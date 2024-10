Chromecast met Google TV Ontvangt Nieuwe Software-update

Google heeft een nieuwe software-update uitgerold naar de Chromecast met Google TV. De zevende update van dit jaar moet voornamelijk de beveiliging en stabiliteit van de mediaspeler verbeteren.

De update met versienummer STTL.240812.006 is 83MB groot en brengt geen nieuwe functies met zich mee. Wel installeert de update de beveiligingspatch van september 2024, die weer een aantal kwetsbaarheden dicht zodat jouw Chromecast met Google TV beter beschermd is tegen kwaadwillenden. Ook lost de update enkele bugs op en zijn er op de achtergrond mogelijk stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. Hierdoor moet de mediaspeler beter presteren.

Om te controleren of de nieuwste update voor jouw Chromecast met Google TV klaarstaat ga je naar jouw profielfoto en klik je op “Instellingen” -> “Systeem” -> “Over” -> “Systeemupdate“. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedeen beschikbaar is.

